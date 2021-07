Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 63 de ani a fost grav ranit, in aceasta dupa-amiaza, in timpul programului de lucru, la Aerostar SA. Conform primelor relatari, un recipient de plastic a cedat din cauza caldurii soarelui. Recipientul era umplut cu emulsii neclorurate. In urma accidentului, barbatul s-a ales cu fractura…

- Unul dintre piloții inscriși in competiția off-road de la Slanic Moldova a decedat astazi, dupa ce autoturismul pe care-l conducea a cazut in raul Oituz. Accidentul s-a petrecut undeva intre Brețcu (CV) și Poiana Sarata (BC). Din cauza drumului forestier greu accesibil, echipajul SMURD trimis de la…

- Un barbat a decedat, astazi, dupa ce mașina pe care o conducea a fost luata de o viitura și aruncata in raul Oituz. Barbatul participa la o comptiție de off road organizata la Slanic Moldova. Copilotul sau a fost ranit și a fost transportat la spital. O a treia persoana, care s-a oprit sa dea […] Articolul…

- A fost actualizata lista localitaților, dupa ratele de infectare privind cazuistica COVID-19, in baza careia se stabilesc scenariile verde sau galben pentru desfașurarea cu prezența fizica sau in online a orelor de curs din școli. In județul nostru se va continua invațamantul online doar in 11 comune,…

- Doua mașini s-au ciocnit pe strada Milcov din Bacau, in aceasta seara, in jurul orei 21.30. Se pare ca nu exista persoane incarcerate. La fața locului a ajuns o ambulanța SAJ, o unitate SMURD și o autoutilitara cu apa și spuma de la ISU Bacau. Articolul Accident pe strada Milcov din Bacau apare prima…

- Campanie sociala organizata de studenții de la Facultatea de Științe Economice Bacau Campania sociala „Tare aș ajuta un copil”, ediția a 7-a, realizata de studenții Facultații de Știinte Economice, programul de studii Marketing, anul III, in cadrul disciplinei Marketing social-politic, coordonați de…

- MEHADIA – O persoana a ramas incarcerata in urma unui accident produs intre un TIR si o autoutilitara de curierat, pe DN 6, in zona Petrom-ului din Mehadia, in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 17.10! La fata locului au intervenit de urgenta pompierii militari din Baile Herculane, un echipaj de ambulanta,…

- Accident deosebit de grav, cu mai multe victime, in comuna Filipești. Din primele date de la fața locului, se pare ca este vorba despre 4 persoane aflate intr-o mașina, din care 2 au decedat, și alte 2 incarcerate, și inca o persoana incarcerata intr-un alt autoturism. S-au deplasat in zona mașina de…