Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp in Chișineu-Criș, pe strada Garii, la ieșire spre Sintea Mare. In evenimentul rutier au fost implicate trei autoturisme. Sunt trei victime, femei, conștiente. La fața locului au ajuns o ambulanța de la stația Chișineu Criș a Serviciului de Ambulanța Județean Arad și elicopterul

Sursa articol si foto: arad24.net

Stiri pe aceeasi tema

