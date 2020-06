Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO: Accident rutier GRAV la Decea. Trei persoane ranite dupa ce un autoturism a intrat intr-un stalp Un accident rutier a avut loc, sambata dimineața, in jurul orei 11:00, la intrare in zona localitații Decea. Detașamentul de pompieri Aiud intervine pentru acordare prim ajutor și descarcerare…

- Un grav accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața pe DN 2D in zona kilometrului 25, la ieșirea din Bolotești spre Vidra. Soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului și s-a izbit frontal de un microbuz ce se deplasa regulamentar. In urma impactului, doua persoane au decedat, iar…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia: Doua persoane ranite dupa impactul dintre un autoturism și un autotren. Traficul este ingreunat Un accident rutier a avut loc luni, in jurul orei 12.30 pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia. Doua persoane au fost…

- Un accident rutier s-a produs miercuri, in jurul orei 12:55, pe drumul național DN 1, in zona Lancram. Din primele informații, doua persoane au fost ranite dupa un impact intre un autoturism și un TIR. Traficul este blocat. Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este blocat pe DN 1, pe raza localitații…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier GRAV pe DN1, la Garbova de Aiud: Doua persoane ranite dupa coliziune dintre un autoturism și un camion. Trafic OPRIT Un accident rutier a avut loc duminica in jurul orei 14.20, pe DN1, la Garbova de Aiud. Traficul este oprit. Traficul este oprit pe DN 1 km 402, la Garbova…

- Accident intre un autocar și un autoturism, la Sannicolau Mare. Autocarul a intrat intr-o casa, in urma impactului. Sunt mai multe persoane ranite. Pompierii au intervenit la fața locului. Pe centura orașului Sannicolau Mare a avut loc impactul intre un autocar cu 20 de persoane și un autoturism. In…

- Un microbuz in care se aflau 18 pasageri a fost implicat, joi dimineața, intr-un accident in localitatea Bolintin Vale, județul Giurgiu. Patru persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, iar o femeie de 28 de...

- Trei persoane au fost ranite in urma unui accident petrecut in urma cu putin timp pe DN 65, in comuna Ganeasa, Olt. Potrivit politistilor de la rutiera, in accident au fost implicate un autoturism și un vehicul cu tractiune animala. Pompierii Detașamentului Slatina, cu o autospeciala pentru descarcerare…