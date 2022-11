Stiri pe aceeasi tema

- Trafic restricționat pe DN2-E85, la ieșire din Costești, in urma unui accident rutier. Conform Poliției, este vorba despre o coliziune intre un camion de mare tonaj și trei autoturisme staționate. Sursa citata mai spune ca doua persoane ar fi incarcerate. Revenim cu detalii! Articolul Accident pe DN2-E85.…

- Trafic blocat pe Șoseaua Spatarului, marți seara, in urma unui accident rutier. Conform Poliției este vorba despre o coliziune intre doua autovehicule, iar trei persoane au nevoie de ingrijiri medicale. La fața locului intervin și echipe de descarcerare. Revenim cu detalii! Articolul Trafic blocat pe…

- Trafic dirijat, joi seara, pe Șoseaua Nordului, in urma unui accident rutier. Conform Poliției este vorba despre o coliziune intre doua autovehicule, iar o persoana ar avea nevoie de ingrijiri medicale. Revenim cu detalii! Articolul Accident cu o victima pe Șoseaua Nordului apare prima data in Opinia…

- Trafic restricționat, luni seara, pe DN2-E85, la ieșire din Limpeziș catre Urziceni. Un camion de mare tonaj s-a rasturnat, iar o parte din incarcatura (apa minerala) este cazuta pe partea carosabila, informeaza Biroul de Presa al IPJ Buzau. Șoferul ar avea nevoie de ingrijiri medicale. Revenim cu detalii!…

- UPDATE: Din pacate, in cazul barbatului lovit de tren a fost constatat decesul, transmite IPJ Buzau. Știre inițiala: Trafic feroviar blocat, joi seara, in municipiul Buzau, pe tronsonul trenului de persoane care se deplasa pe ruta București-Galați. Conform Poliției, o persoana a fost accidentata de…

- Trafic feroviar blocat, joi seara, in municipiul Buzau, pe tronsonul trenului de persoane care se deplasa pe ruta București-Galați. Conform Poliției, o persoana a fost accidentata de tren. Aceasta a fost preluata de ambulanța pentru ingrijiri medicale. Articolul Accident pe calea ferata. Trafic blocat!…

- Trafic blocat pe DN2-E85, in localitatea Limpeziș. Conform Poliției, o cisterna s-a rasturnat pe sensul de mers Buzau-Urziceni. Pe carosabil sunt scurgeri de substanța fluida, posibil carburant. La fata locului sunt echipaje ale poliției rutiere care asigura zona, in vederea constatarii ce urmeaza a…

- Trafic dirijat, marți dimineața, in localitatea Vadu Pașii, in urma unui accident rutier. Conform Poliției, autoturismul condus pe direcția Buzau-Sageata de catre un șofer buzoian in varsta de 51 de ani a surprins și accidentat o minora in varsta de 10 ani, din localitate. In urma accidentului, copila…