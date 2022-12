Accident în noaptea dintre ani, în Argeș. Victimă încarcerată Pompierii au fost solicitați in noaptea dintre ani, la un accident rutier produs in comuna argeșeana Izvoru, in satul Izvoru de Sus. Doua autoturisme au fost implicate. Echipajele SMURD și SAJ au preluat doua victime, iar pentru una dintre acestea a fost necesar sa se efectueze manevre de descarcerare. Citește și In ajun de An […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Joi dimineața, la ora 08:19, pompierii au fost am fost solicitați sa intervina la un accident rutier produs pe autostrada A6, nodul de urcare pe A1. La locul evenimentului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Lugoj cu o autospeciala de prima intervenție și comanda, o autospeciala de descarcerare,…

- Se țin in lanț tragediile in județul Cluj. In prag de Craciun, un barbat și-a pierdut viața in urma unui accident rutier produs in localitatea Bunești. Incidentul a avut loc in aceasta dimineața. „Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut…

- O femeie de 42 de ani a ajuns seara trecuta la Spitalul Judetean Tulcea dupa ce a fost implicata intr un accident rutier. Potrivit ISU Delta Tulcea, in jurul orei 20:00, salvatorii militari ai Detasamentului de Pompieri Tulcea, au fost alertati cu privire la producerea unui accident rutier pe drumul…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Tarnaveni au intervenit joi, 1 decembrie, in jurul orei 12.20, pentru asigurarea masurilor specifice de prevenire și stingere a incendiilor, in urma producerii unui accident rutier pe strada Principala din localitatea Ganești. "A fost implicat un singur autoturism,…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit la un accident rutier petrecut pe raza localitații Vanatori, comuna Ciucea. Conform ISU Cluj, la fața locului s-au deplasat o autospeciala și un echipaj SMURD, care au gasit un autoturism avariat cu ocupanții ieșiți din acesta. ”Un barbat de aproximativ…

- Accident grav pe Autostrada A1 spre localitatea Zadareni, din județul Arad. O femeie a fost incarcerata in urma impactului dintre o mașina și un automarfar. Pompierii militari ai Detașamentului Arad au intervenit cu o autospeciala cu modul pentru descarcerare, o autospeciala de stingere cu apa și spuma…