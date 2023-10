Salvatorii au intervenit, luni dimineața, la locul unui accident rutier in urma caruia au fost persoane ranite. S-a intamplat la Salcuta, in județul Dambovita. Trei persoane au fost ranite, luni dimineata, intr-un accident in care au fost implicate un microbuz si o autobasculanta, informeaza ISU Dambovita, potrivit Agerpres. Accidentul s-a produs in localitatea damboviteana Salcuta. […] The post Accident in Dambovita: trei oameni raniți/A fost implicat și un microbuz first appeared on Ziarul National .