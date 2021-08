Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident s-a produs luni in Capitala, mai multi muncitori fiind prinsi sub un mal de pamant pe un santier de langa Biblioteca Nationala. Exista informatii ca mai multe persoane sunt acoperite integral de pamant, una fiind gasita decedata. Trei muncitori, prinsi pana la talie in pamant, au fost…

- Echipele de salvatori intervin pentru extragerea mai multor persoane surprinse de prabușirea unui mal de pamant in zona Biblioteca Naționala. UPDATE. In urma acțiunilor de cautare a fost gasita și o persoana decedata care a fost cuprinsa integral de pamant. UPDATE. In acest moment a fost extras muncitorul…

- Un grav accident s-a produs luni, in București. Trei muncitori au fost prinsi sub un mal de pamant, pe un santier de langa Biblioteca Nationala. Este posibil ca alte doua persoane sa fie integral acoperite cu pamant. Doua persoane au fost transportate la spital, informeaza News.ro . Salvatorii au transmis…

- Un mal de pamant s-a surpat luni peste trei muncitori in apropierea Bibliotecii Naționale din București, iar angajații Inspectoratului de Urgența intervin pentru a-i salva, au declarat pentru G4Media.ro surse oficiale. Un barbat de 50 ani a fost transportat la Spitalul Universitar, iar altul de 33 de…

- Echipele de salvatori intervin pentru extragerea mai multor persoane surprinse de prabușirea unui mal de pamant in zona Biblioteca Naționala. Conform IGSU, doi muncitori au fost scoși deja de sub pamant. Se lucreaza pentru extragerea celui de al treilea muncitor. Potrivit informațiilor furnizate de…

- Grav accident de munca petrecut in aceasta seara in centrul localitatii Urseni, de langa Timisoara – un mal de pamant s-a rasturnat peste doi muncitori care lucrau la viitoarea canalizare. Acestia sapau un sant, moment in care malul de pamant nisipos s-a prabusit peste ei. Santul adanc de mai bine doi…

- Duminica, in China, a explodat o conducta de gaz. In urma incidentului au murit mai multe persoane. Cațiva zeci de cetațeni sunt grav raniți. In urma exploziei puternice au murit cel puțin 11 persoane, iar alte 37 au fost grav ranite. Explozia a avut loc in jurul orei 6:30, ora locala, in Shiyan, din…

- Peste 20 de mii de persoane s-au vaccinat pana duminica dupa-amiaza in cadrul campaniei-maraton care a avut loc in acest week-end in București. Este a doua editie a maratonului de vaccinare de la București. Evenimentul are loc la Sala Palatului si la Biblioteca Nationala. Pana duminica seara, la ora…