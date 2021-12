Polițiștii din Seini au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un ansamblu de vehicule format dintr-un autoturism și o remorca, condus dinspre Baia Mare inspre Satu Mare, a derapat și a intrat intr-un șanț situat pe partea dreapta a sensului sau de deplasare, acroșand capul de pod situat in dreptul unui imobil. La volanul autoturismului a fost identificat un barbat de 48 de ani din Republica Moldova. In urma accidentului rutier, a rezultat vatamarea corporala a unui barbat de 32 de ani din Vaslui, aflat ca pasager in locul…