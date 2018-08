Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in comuna Valea Calugareasca, judetul Prahova. Din primnele informatii o victima este incarcerata. Potrivit ISU dobrogea, la fata locului se intervine cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, 2 autospeciale pentru descarcerare si o ambulanta…

- Traficul rutier este blocat pe DN2 Bucuresti-Urziceni, judetul Ialomita, unde trei masini s-au ciocnit. O persoana a fost ranita, potrivit Mediafax. Potrivit Centrului Infotrafic, in judetul Ialomita, traficul este blocat pe DN2 Bucuresti-Urziceni, in localitatea Movilita, din cauza unui accident…

- Circulatia rutiera este intrerupta pe DN 1 Ploiesti – Brasov, in zona localitatii Nistoresti, judetul Prahova, din cauza aluviunilor ajunse pe sosea in urma ploilor. In zona s-au format coloane de masini pe o distanta de 2 kilometri.Poitrivit Centrului Infotrafic, circulatia rutiera este intrerupta…

- Șase mașini au fost implicate, luni, intr-un accident rutier pe DN39, in zona localitații Agigea, județul Constanța, o persoana fiind ranita. Traficul se desfașoara cu dificultate, potrivit Centrului Infotrafic. Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul s-a produs pe DN39 (E87) Mangalia – Constanta,…

- Traficul rutier s-a derulat cu dificultate in doua randuri, sambata, pe DN2 E85, la iesirea din localitatea Ramnicu Sarat catre Focsani, in judetul Buzau, din cauza acumularii de apa și aluviuni pe carosabil. Șoseaua a fost afectata pe o lungime de aproximativ un kilometru. Sambata dupa-amiaza, dupa…

- Traficul rutier este oprit pe DN1, in judetul Alba, pe sensul de mers catre Cluj-Napoca, in urma unui accident rutier produs in zona localitatii Dumbrava, doua persoane fiind ranite usor. Potrivit Centrului Infotrafic, traficul rutier este oprit pe DN1 pe sensul de mers Alba Iulia catre Cluj-Napoca,…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme s-a produs, vineri dupa-amiaza, pe DN 1, in zona orasului prahovean Baicoi, patru persoane, intre care un minor, fiind ranite. Traficul pe DN 1 nu a fost afectat in urma accidentului.Potrivit purtatorului de cuvant al politiei judetene…

- Accident rutier luni dimineata, intre Brasov si Ploiesti, in comuna Maneciu, sat Cheia. Un TIR incarcat cu bauturi racoritoare s a rasturnat iar altul blocheaza carosabilul.Se intervine cu o Descarcerare, un echipaj SMURD si o autospeciala de lucru cu apa si spuma.Potrivit ISU Prahova, soferul primului…