Accident grav în centrul Vasluiului: trei mașini au fost avariate Un grav accident a avut loc in urma cu cateva momente in centrul municipiului Vaslui. Potrivit primelor informații, șoferul unui autoturism BMW a calcat la maximum pedala de accelereație incercand sa depașeasca o alta mașina care se deplasa pe aceeași direcție de mers. Acesta a pierdut controlul volanului și a lovit trei dintre mașinile parcate […] Articolul Accident grav in centrul Vasluiului: trei mașini au fost avariate apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

