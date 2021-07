Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| Accident rutier MORTAL in Bihor: UN adult și UN COPIL au DECEDAT, in urma unui impact frontal intre doua autoturisme Un nou accident rutier mortal a avut loc in aceasta zi neagra de duminica, 25 iulie, dupa cel produs la Bacau, unde au decedat șapte persoane. Doua persoane au decedat și alte cinci…

Un accident de circulație s-a produs, duminica dupa-amiaza, intre Gilau și Florești. O femeie a ajuns la spital in urma ranilor suferite. „La data de 18 iulie a.c., pe DN1 E60, pe raza comunei...

- Astazi, la ieșirea din localitatea Capuș, județul Cluj, a avut loc un grav accident de circulație in care a fost implicat un autocamion și o motocicleta. In urma accidentului un mureșean și-a pierdut viața. Din primele date, conducatorul unei motociclete care circula din direcția Cluj-Napoca inspre…