Accident grav, dimineaţa, pe str. Toma Cozma O vanzatoare de la magazinul Profi de la Super Copou se zbate intre viata si moarte in urma unui accident rutier care a avut loc marti dimineata, pe strada Toma Cozma. Soferul autoturismului Volkswagen in care se afla aceasta este sef de raion in cadrul aceluiasi magazin Profi. Cei doi se indreptau ieri-dimineata catre serviciu, iar din primele informatii se pare ca femeia in varsta de 32 de ani nu purta centura in momentul in care sofe (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

