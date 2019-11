Accident Giurgiu, pe A1. Șoferul a rămas încarcerat "In noaptea de luni spre marti, in jurul orelor 2,30, ISU Giurgiu a fost solicitat pentru a interveni la un accident rutier produs pe A1 Bucuresti - Pitesti, kilometrul 36, pe sensul de mers catre Bucuresti, produs intre un TIR incarcat cu haine si un autocamion care transporta cereale. La fata locului s-au deplasat doua autospeciale cu apa si spuma si echipaje de descarcerare si o ambulanta SMURD din cadrul Detasamentului de pompieri Bolintin Deal. Echipajele sosite la fata locului au constatat ca soferul TIR-ului care a acrosat partea din spate autocamionul incarcat cu cereale era incarcerat",… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

