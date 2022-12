Accident cumplit pe Autostrada Timișoara-Arad. 3 mașini implicate – O femeie a fost rănită – FOTO Doua mașini și un microbuz s-au ciocnit pe Autostrada timișoara Arad. In urma impactului violent, platforma care era transportata de microbuz s-a desprins a intrat in balans și apoi s-a rasturnat. Accidentul s-a petrecut pe sensul de mers Timișoara – Arad, in zona localitatii Ortisoara din judetul Timis. S-a circulat dirijat, pe o banda, banda 2 și banda de urgența au fost complet inchise. Potrivit polițiștilor, microbuzul cu semiremorca circula pe prima banda, iar la un moment dat, șoferul a pierdut controlul volanului și a intrat in parapetul separator al sensurilor de mers. Șoferul unei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

