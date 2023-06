Stiri pe aceeasi tema

- Trei autoturisme au fost implicate in aceasta seara intr-un accident rutier pe strada 1 Decembrie 1819 din cartierul Sancrai, Campia Turzii. Din primele informații, se pare ca un șofer neexperimentat ar fi pierdut controlul intr-o clipa de neatenție in timp ce se apleca sa ridice ceva. Revenim cu detalii. …

- Soferul unui microbuz care transporta muncitori la munca a fost depistat baut de catre politistii Biroului Rutier Iasi. Acesta a fost oprit in trafic de catre o patrula iar dupa ce a fost pus sa sufle in etilotest, politistii si-au pus mainile in cap. "La data de 6 iunie, in jurul orei 2.30, politistii…

- Accident grav la o intersectie pe centura Lugojului. O soferita a intrat in coliziune cu un autoturism care transporat alte trei masini pe platforma si a fost proiectata intr-un alt autoturism. Femeia conducea autovehiculul pe strada Hezerișului iar la intersecția cu DN 6-centura Lugojului a intrat…

- Circulatia a fost ingreunata pe DN 7, vineri dimineata, in urma coliziunii intre o autocisterna si o platforma care transporta autovehicule, anunta Centrul Infotrafic din cadrul Politiei Romane."Pe DN 7 Ramnicu Valcea - Sibiu, in zona localitatii Boita, judetul Sibiu, s-a produs un accident rutier…

- Forțele de intervenție din cadrul ISU Timiș au fost mobilizate marți dupa-amiaza, puțin dupa ora 17:00, sa intervina la locul unui accident in lanț produs pe centura din nordul Timișoarei, in zona localitații Giarmata Vii. In accident au fost implicate doua autoturisme și un microbuz, in care se aflau…

- Forțele de intervenție din cadrul ISU Timiș au fost mobilizate marți dupa-amiaza, puțin dupa ora 17:00, sa intervina la locul unui accident in lanț produs pe centura din nordul Timișoarei, in zona localitații Giarmata Vii. In accident au fost implicate doua autoturisme și un microbuz, in care se aflau…

- Forțele de intervenție din cadrul ISU Timiș au fost mobilizate marți dupa-amiaza, puțin dupa ora 17:00, sa intervina la locul unui accident in lanț produs pe centura din nordul Timișoarei, in zona localitații Giarmata Vii. In accident au fost implicate doua autoturisme și un microbuz, in care se aflau…

- Un microbuz a fost implicat intr un accident rutier in cursul zilei de luni, 24 Aprilie 2023, ora 11:30, pe DN6, in zona municipiului Alexandria.Din primele informatii, un grav accident rutier a avut loc pe DN6, la km 83 080, in zona municipiului Alexandria, unde un autoturism a intrat in coliziune…