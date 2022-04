Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 32 de ani a condus un autoturism pe strada Avram Imbroane catre Padurea Verde, iar la intersecția cu strada Gheorghe Adam a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat in varsta de 39 de ani, care se deplasa regulamentar pe strada Gheorghe Adam. In urma impactului…

- Accident in lanț in aceasta dupa-amiaza, la intersecția strazilor Avram Imbroane și Gheorghe Adam din Timișoara. „Un barbat in varsta de 32 de ani a condus un autoturism pe strada Avram Imbroane catre Padurea Verde, iar la intersecția cu strada Gheorghe Adam a intrat in coliziune cu un autoturism condus…

- Vineri, 4 martie 2022, in jurul orei 19.40, polițiștii din Sebeș au intervenit, pe raza localitații Lancram, pentru soluționarea unui accident rutier, soldat cu victime omenești. Din primele cercetari efectuate la locul producerii accidentului a rezultat ca, in dreptul intersecției cu strada Veche,…

- La data de 4 martie 2022, in jurul orei 19,40, polițiștii din Sebeș au intervenit, pe raza localitații Lancram, pentru soluționarea unui accident rutier, soldat cu victime omenești. Din primele cercetari efectuate la locul producerii accidentului a rezultat ca, in dreptul intersecției cu strada Veche,…

- Vineri seara un barbat de 42 ani, din Botoșani, a condus autoutilitara care tracta semiremorca pe DN2K din afara localitații Iaslovaț, avand direcția de deplasare dinspre orașul Milișauți spre Iaslovaț. La un moment dat, acesta a oprit pe partea dreapta a parții carosabile, in spatele sau circuland…

- La data 6 ianuarie 2022, in jurul orei 16.30, polițiștii rutieri din Alba Iulia au intervenit, pe strada Vasile Goldiș, din municipiu, pentru soluționarea unui eveniment rutier, soldat doar cu pagube materiale. Un barbat de 34 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune…

- Polițiștii lugojeni au stabilit ca un barbat in varsta de 19 ani a condus un autoturism pe DN 6-Centura Lugoj, dinspre Caransebeș inspre Timișoara, iar la intersecția cu A6 a intrat in coliziune fața-spate cu un autoturism condus de o femeie

- Un accident de circulație a avut loc astazi, in jurul orei 14:40, pe DN1C, in localitatea Bunești, comuna Mintiu Gherlii. Din primele informații, impactul s-ar fi produs intre un ansamblu de vehicule format din cap tractor și semiremorca, condus de un barbat de 45 de ani, cetațean polonez, care circula…