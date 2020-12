Opt persoane, printre care se numara si doi copii, au fost ranite sambata intr-un accident de circulatie care a avut loc pe DN 66 Calan – Hateg, in localitatea Bretea Strei, din judetul Hunedoara. Potrivit datelor Serviciului Judetean de Ambulanta (SAJ) Hunedoara, in accident au fost implicate trei autoturisme, pentru salvarea victimelor intervenind trei echipaje ale SAJ si unul de la SMURD. „Toate victimele erau constiente, cooperante, cu multiple traumatisme, dar care nu le pun viata in pericol”, a precizat purtatorul de cuvant al SAJ Hunedoara, dr. Calin Dumitrescu. Potrivit primelor cercetari…