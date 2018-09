Stiri pe aceeasi tema

- Un copil roman de 5 ani a murit intr-un accident in Ungaria, langa Cegled. Alte 2 persoane au murit și 6 au fost ranite, dupa impactul frontal a doua autoturisme, un Opel condus de un șofer maghiar și un Audi, in care se afla o familie de romani. Vezi galeria foto + 2 + 2 Din masina romaneasca au murit…

- O femeie in varsta de 36 ani a murit, in aceasta dimineata, in urma unui accident rutier produs pe drumul judetean DJ 172D, in localitatea Parva din judetul Bistrita Nasaud, iar fiul sau, de 13 ani, pasager in masina, a avut nevoie sa fie resuscitat si a fost preluat de un elicopter SMURD, informeaza…

- O femeie in varsta de 41 de ani din Alexandria a murit, iar alte cinci persoane a fost ranite, marti dimineata, dupa ce microbzul in care se aflau s-a rasturnat pe drumul national DN 6, la iesirea din comuna Stoenesti spre Caracal, județul Olt, scrie Mediafax.Purtatorul de cuvant al ISU Olt,…

- Un copil de 10 ani a murit, iar alte 5 persoane au fost ranite intr-un accident produs duminica noaptea pe DN2A, la iesirea din Andrasesti spre Orboiesti. Din primele informatii furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Ialomita, Lacramioara Chirea, in accident au fost implicate doua autoturisme,…

- O tanara insarcinata a murit intr-o masina plina cu opt oameni, pe o sosea din Arges! Medicii nu i-au mai putut salva nici bebelusul, care ar fi trebuit sa vina pe lume luna viitoare. O a doua gravida aflata in autoturism este in stare grava dupa ce a pierdut sarcina, iar o alta femeie a murit la spital.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat, duminica, ca un roman a decedat, iar alti doi, printre care si un minor, sunt raniti, in urma unui accident rutier produs in apropierea orasului Sankt Polten, la vest de Viena, Austria.

- O femeie in varsta de 42 ani, pasagera intr-o masina condusa de o tanara de 26 ani, a decedat miercuri seara intr-un accident rutier produs pe un drum comunal din localitatea bistriteana Dumbrava, in masina aflandu-se si un bebelus in varsta de 10 luni.Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul…

- }ncE un accident teribil s-a petrecut pe "oselele din Ungaria, la nici o lunE de cand nouE romani "i-au pierdut via:a in urma impactului dintre un microbuz "i un TIR. AstEzi, in apropiere de Budapesta, un nou incident face victime, informeazE Observator.