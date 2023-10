Stiri pe aceeasi tema

- GRAV… In aceasta dimineața, a avut loc un accident rutier pe DE 581, in raza localitații Salcioara, comuna Banca. La fața locului au fost deplasate doua ambulanțe tip B 2, aparținand SAJ Vaslui, substația Barlad. In accident au fost implicate trei autovehicule, care s-au ciocnit fața – spate, in care…

- GRAV… Doua ambulanțe, una din cadrul ISU și alta cu un echipaj SAJ au fost trimise in urma cu puțin timp la Valea Grecului, acolo unde, prin apel la 112, a fost anunțat un accident de circulație cu victime. Este vorba despre o tamponare violenta intre doua autoturisme. Persoana care a cerut ajutor la…

- UPDATE: In urma accidentului au rezultat șase victime (trei copii și trei adulți), una dintre victime aflandu-se in stare de inconștiența. Persoanei careia i se aplica manevrele de resuscitare nu raspunde inca la manevrele aplicate. GROAZNIC… Accident rutier grav pe DJ 245 spre comuna Bacani, unde s-au…

- CIOCNIRE… Accident rutier produs astazi, 14 august, pe DE 581, pe raza localitații Badeana, comuna Tutova. In accident au fost implicate doua autoturisme in care se aflau doua persoane. Detașamentul de pompieri Barlad a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma (autospeciala echipata…

- Un accident rutier a avut loc astazi in comuna Oituz, in satul omonim, lasand doua persoane afectate in urma coliziunii dintre doua autoturisme. La locul incidentului s-au deplasat un echipaj de la ISU Bacau, o echipa de la Serviciul Mobil de Urgența, Reanimare și Descarcerare (SMURD) și o ambulanța…

- NEATENȚIE… Accident rutier Gagești, cu un apel de tip eCall (mașina a sunat la 112!). Sunt trei victime, o familie, tata 41 de ani, mama 24 ani și un copil de 5 ani. Toți sunt conștienți, au politraumatisme minore, iar tatal, care era la volan, a refuzat transportul la spital. „Din spusele martorilor,…

- GRAV… Doua mașini s-au ciocnit acum o ora, pe drumul județean Barlad-Murgeni, la ieșirea din localitatea Popeni, comuna Zorleni, spre Murgeni! La fața locului sunt veniți polițiștii barladeni de la rutiera și o ambulanța SAJ Vaslui, care a resuscitat un barbat, victima a accidentuluii! Cele doua mașini…

- GRAV… Accident rutier la Dealul Mare, unde o mașina Off Road a fost gasita rasturnata intr-o rapa. Sunt raportate telefonic doua victime. Au fost trimise la fața locului doua ambulanțe SAJ din care una cu medic, o ambulanța EPA și o mașina pentru descarcerare . Acolo a fost gasita o mașina Off Road…