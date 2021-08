Accident cu o victimă în Sânmihaiu Almașului Un accident de circulație a avut loc vineri dimineața, in jurul orei 5, pe Drumul Național 1F, in Sanmihaiu Almașului. Din primele verificari efectuate de polițiști, un autovehicul care circula din direcția Cluj-Napoca inspre Zalau, fiind condus de un șofer din județul Argeș, a avariat o autospeciala de poliție, apoi una de jandarmerie, gardul sediului Postului de Poliție Sanmihaiu Almașului și s-a oprit in gardul și peretele unui imobil. In autospeciala de jandarmi se afla un militar din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Salaj, care a fost ranit, fiind transportat… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

