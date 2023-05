Stiri pe aceeasi tema

- Accident in Timișoara, o tanara in varsta de 20 de ani a fost transportata la spital. Un barbat in varsta de 21 de ani a condus un autoturism pe bulevardul Eroilor de la Tisa din municipiul Timișoara, dinspre Aleea F.C. Ripensia, iar la un moment dat a efectuat virajul la stanga și...

- Președintele UDMR susține ca rotația de va face doar intre PNL și PSD, iar protocolul semnat in 2021 nu privește și formațiunea etnicilor maghiari. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, la Cluj, despre rotatia premierilor intre PNL si PSD ca ar urma sa aiba loc la sfarsitul lunii mai,…

- In jurul orei 12.20 la Fun Shop Park Turda, noul centru comercial situat in spate la Kaufland, a avut loc un accident rutier. Potrivit imaginii, se pare ca o mașina ar fi lovit o alta mașina in lateral. Vom reveni cu mai multe detalii in curand! UPDATE: IPJ Cluj spune ca accidentul nu a fost [...] Articolul…

- In data de 05.03.2022, intre orele 08:30 – 13:00, ca urmare a evenimentului sportiv Campionatul Național de Marș – Finala pentru Seniori, Seniori U23 și Juniori U20, U18, U16, Copii 1 și 2, circulația rutiera va fi inchisa pe bulevardul Vasile Parvan, intre bulevardul Mihai Viteazu și Pasajul Michelangelo.…

- Un șofer a pierdut controlul mașinii astazi la Viișoara și a intrat intr-un stalp de curent. „In accident a fost implicat un autoturism. O persoana acuza dureri la nivelul unui membru superior. La fața locului acționeaza o autospeciala și un echipaj SAJ.”, transmite ISU Cluj. Revenim cu mai multe detalii.…