Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer din Baia Mare, cu alcoolemie uriașa, a intrat sambata cu mașina in gardul unui imobil. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 1.23 mg/l alcool pur in aerul expirat, transmite Mediafax.Sambata, la ora 12.18, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit la un…

- Ieri, 12 martie , in jurul orei 20.00, polițiștii Secției 2 Bogdan Voda au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca pe D.J. 186 D, s-a produs un accident rutier. In urma deplasarii la fața locului și din primele verificari efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca un autoturism, condus de un barbat…

- Trei copii și un barbat au fost raniți, sambata seara, dupa ce camioneta in care se aflau a fost lovita de o mașina, in Timișoara. Ambele vehicule au fost proiectate, in urma impactului, in alte autoturisme parcate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un barbat din Bistrița s-a ales cu dosar penal, dupa ce polițiștii au depistat ca urcase beat la volan. Șoferul s-a dat de gol singur, el acroșand cu autoturismul sau o alta mașina parcata pe strada Ștefan cel Mare din municipiu. Polițiștii din cadrul Biroului Rutier au intervenit, marți, la un eveniment…

- Potrivit IPJ Dolj, evenimentul rutier a avut loc pe bulevardul Decebal.„Polițiștii deplasați la fața locului au constatat faptul ca, in eveniment au fost implicate doua vehicule, respectiv un autoturism ce circula pe bulevardul Decebal, condus de un barbat, de 30 de ani, din comuna Celaru si un tramvai,…

- In masina se mai afla mama copiilor, care nu a fost ranita.„In aceasta dimineata, politistii din cadrul Compartimentului Rutier al Politiei orasului Beclean au intervenit la un accident in Uriu, pe Drumul Judetean 171. Din primele date, un autoturism condus de un barbat de 27 de ani, din Sieu Odorhei,…

- Polițiștii targovișteni intervin, marți seara, la un accident rutier produs pe Bulevardul Eroilor din municipiul Targoviște. O femeie (pieton) s-a aflat la un pas de moarte dupa ce a fost lovita de o mașina. Victima a fost transportata de urgența la spital pentru ingrijiri medicale. Șoferul mașinii…

- Un tanar din localitatea Chintelnic s-a ales azi-noapte cu dosar penal, dupa ce polițiștii l-au depistat drogat la volan. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, la data de 19 ianuarie, in jurul orei 01:00, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Bistrița au oprit pentru control un autoturism…