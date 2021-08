Accident cu două TIR-uri pe DN 72. O persoană este rănită: trafic blocat O persoana a fost ranita, joi dimineata, in urma unui accident in care au fost implicate doua TIR-uri, pe DN 72, la iesirea din localitatea Darmanesti, iar traficul este blocat in zona unde a avut loc accidentul, informeaza ISU Dambovita. “Sunt implicate doua autotrenuri si exista o persoana incarcerata si inconstienta. Ajunsi la locul evenimentului rutier, pompierii au constatat ca persoana este constienta, cooperanta, dar incarcerata. Se actioneaza pentru descarcerarea persoanei si asigurarea masurilor de protectie a personalului de interventie si a masurilor de prevenire a incendiilor. Traficul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

