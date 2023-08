Stiri pe aceeasi tema

- Un accident cel puțin ciudat s-a produs joi dimineața la Baișoara. Un buldoexcavator ramas fara frane a intrat in plin intr-o mașina cu muncitori. Muncitorii se pregateau sa coboare din mașina, moment in care utilajul ramas fara frane, scapat de sub control a lovit in plin mașina in care aceștia se…

- Un accident rutier s-a produs in jurul amiezii in zona localitații Paniceni din județul Cluj, fiind implicat un autoturism și dpua motociclete. „Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe raza localitații Paniceni. La fața locului s-au deplasat…

- Un grav accident rutier s-a produs sambata dimineața, 8 iulie, pe Valea Oltului, in zona Lazaret din Sibiu. O mașina s-a ciocnit cu un cap de pod și s-a rotit in aer, apoi s-a rasturnat pe carosabil

- Un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile in aceasta dupa-amiaza la ieșirea din Ineu spre Șicula. Patru persoane au fost accidentate. La fața locului s-au deplasat doua ambulanțe ale Serviciului de Ambulanța Județean, un echipaj SMURD și elicopterul SMURD. „In acesta dupa-amiaza, in jurul…

- Accident de circulație in aceasta dimineața, puțin dupa ora 9:00, pe o strada din Arad, unde un buldoexcavator a intrat in coliziune cu un autoturism. „Din cercetari a reieșit ca, un barbat se 52 de ani, din Bocsig, in timp ce conducea un buldoexcavator pe strada Corneliu Coposu din municipiu, a intrat…

- In urma cu cateva momente a avut loc un accident rutier la intrare in municipiul Turda dinspre Campia Turzii, in zona Solaris. Din primele informații se pare ca un vehicul s-a rasturnat, iar traficul este blocat in prezent in ambele sensuri. Pompierii turdeni și paramedicii intervin la fața locului.…

- Un autoturism iesit in afara partii carosabile și s-a strivit intr-un gard de piatra pe raza localitatii Baișești, informeaza ISU Suceava. Au intervenit pompierii militari, cu o autospeciala pentru descarcerare si o ambulanta SMURD, cu sprijinul unui echipaj SAJ. In accident au fost implicate doua persoane…

- Pompierii Detașamentului Targu Mureș au intervenit marți, 30 mai, in jurul orei 14.00, la un accident rutier produs intre doua autoturisme, pe strada Voinicenilor din municipiul Targu Mureș. "La fața locului s-au deplasat de urgența motocicleta SMURD, o autospeciala de stingere, o autospeciala de prima…