Accident cu cinci victime pe DN 16, în județul Mureș Pompierii militari ai Secției Sarmașu au fost solicitați sa intervina, sambata dupa-masa, 13 mai, la un accident rutier in localitatea Sarmașel Gara, la intersecția cu DN 16. "In accidentul rutier au fost implicate doua autoturisme și au rezultat cinci victime dintre care o victima cod galben, preluata de catre echipajul SMURD și patru victime cod … Post-ul Accident cu cinci victime pe DN 16... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

