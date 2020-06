Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație, marți seara, la intersecția strazii Cluj cu strada 1 Decembrie 1918 din Timișoara. Un șofer beat a lovit un autoturism, iar apoi a ricoșat intr-un stalp de pe marginea drumului.

- Un accident feroviar, soldat cu pagube materiale, a avut loc sambata dupa-amiaza la pasajul CFR de pe strada Sarata de Jos din Dej. Conform IPJ Cluj, conducatorul unui autoturism, in varsta de 21 ani, care circula dinspre strada 1 Mai spre str Sarata de Jos s-a angajat neregulamentar in traversarea…

- Accident grav la Comrat. Potrivit primelor informații, un șofer a trecut la culoarea roșie a semaforului, a pierdut controlul volanului și a ajuns cu mașina intr-un copac.Pe pagina de Facebook a StopHam Moldova au fost postate mai multe imagini de la fața locului.

- Imagini accident mortal. Mașina de Poliție, lovita de tren . Un agent a murit in urma impactului. video+foto Un grav accident feroviar a avut loc in aceasta dupa-amiaza in județul Prahova. Mașina in care se aflau doi polițiști și doi jandarmi a fost lovita de un tren personal. Unul dintre pasageri,…

- Accident incredibil in acest weekend in Polonia, mai exact in localitatea Rabien. Un sofer in varsta de 41 de ani, care ar fi urcat la volan in stare de ebrietate, a ajuns la spital dupa o cascadorie incredibila.

- Un șofer care a condus baut și a provocat accident rutier s-a ales cu dosar penal la Alba Iulia. A pierdut controlul volanului, pe o strada din cartierul Partoș, și a ajuns cu mașina in afara drumului. Potrivit IPJ Alba, sambata, in jurul orei 20.00, politistii Biroului Rutier Alba Iulia au intervenit…

- Accident de circulație, sambata seara, la Timișoara. Doua fetițe, de 11 și 13 ani, au ajuns la spital dupa ce un șofer a trecut pe roșu și a provocat un accident de circulație, potrivit...

- Un tanar de 23 de ani a ajuns la spital, sambata dimineața, dupa ce mașina pe care o conducea a fost lovita de un autoturism condus de un barbat de 59 de ani, care a ieșit de pe platforma Incontro fara sa se asigure. In urma impactului, mașina tanarului a fost proiectata pe contrasens, unde a mai fost…