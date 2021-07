Stiri pe aceeasi tema

- Incepand din 13 iulie, toți pasagerii care sosesc pe aeroportul Henri Coanda din țari aflate pe lista galbena pot utiliza fluxul verde (fara control DSP), daca prezinta un certificat digital european COVID sau un test PCR efectuat cu cel mult 72 ore inainte de imbarcare.Pasagerii care sosesc din țari…

- Obținerea certificatului se face prin parcurgerea câtorva pași în cadrul platformei și este gratuita, mai precizeaza STS, adaugând ca documentul poate fi folosit la ieșirea din țara, atât în format digital, pe telefon, cât și printat.…

- Certificatul verde Covid este gata. Iar romanii il vor putea descarca de joi, 1 iulie. Detaliile au fost stabilite de guvern, prin ordonanța de urgența. Ne va ajuta in primul rand sa calatorim in conditii de pandemie. Alte informații despre certificat ne-a transmis Vlad Ungar.

- Autoritatile din Moscova, capitala Federatiei Ruse, au anuntat marti ca vor impune incepand din 28 iunie un pasaport sanitar care reglementeaza accesul in restaurante, cu scopul de a combate cresterea brusca a numarului de cazuri de COVID-19 din cauza raspandirii variantei Delta, informeaza AFP.

- Grecia si-a prezentat vineri platforma interactiva a certificatului digital european privind COVID-19, care va fi ”una dintre primele pregatite” in Uniunea Europeana. Anunțul a fost facut de vicepresedintele Comisiei Europene pentru promovarea modului de viata european Margaritis Schinas, potrivit Agerpres.…

- Reprezentantii Parlamentului European si cei ai Consiliului Uniunii Europene au ajuns la un acord, joi, in cazul proiectului „Certificatului verde digital”, care ar urma sa faciliteze calatoriile in spatiul comunitar pe durata pandemiei. Oficial: Acord intre institutiile europene pe tema certificatului…

