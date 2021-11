Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului resedinta a anuntat joi ca de Ziua Nationala a Romaniei va da startul sarbatorilor de iarna prin doua concerte si un foc de artificii in centrul orasului, evenimentele pregatite pentru luna viitoare si grupate sub genericul "Decembrie Magic" urmand sa se incheie in noaptea dintre…

- Anul acesta de 1 Decembrie se va organiza din nou un eveniment festiv dedicat Zilei Naționale a Romaniei. Nu va fi o defilare militara ci un eveniment desfașurat in Parcul Scudier, cu acces limitat, pe baza de certificat verde. Ceremoniile principale vor avea in Parcul Scudier (Central). Nu va fi o…

- RESTRICȚII de Ziua Naționala a Romaniei, 1 Decembrie: Manifestari pana la ora 21, doar pentru persoanele care dețin certificatul VERDE RESTRICȚII de Ziua Naționala a Romaniei, 1 Decembrie: Manifestari pana la ora 21, doar pentru persoanele care dețin certificatul VERDE! Spectacolele, concertele și festivalurile…

- Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Bascov au acționat in data de 24 octombrie, impreuna cu reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Munca, pe raza de competența, pentru respectarea masurilor dispuse prin instituirea starii de alerta, pentru prevenirea raspandirii SARS-CoV 2. A fost…

- Noile RESTRICȚII din toata țara. Carantina de noapte, magazine deschise pana la 21.00, certificat verde la acces in instituții Din 25 octombrie, ora 00.00, intra in vigoare noile restricții decise de CNSU și Guvern in contextul pandemiei. Se instituie carantina de noapte in toate localitațile din țara,…

- Andrei Vlad (b1tv.ro) Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat Hotararea numarul 91 privind stabilirea unor masuri suplimentare in scopul gestionarii riscului de sanatatea publica cauzat de numarul mare de infectari cu virusul SARS-CoV-2, prin care se propune: – interzicerea, pentru o…

- Primaria Municipiului Bacau organizeaza in perioada 8-10 octombrie, Festivalul “Oktoberfest Moldovenesc”. Evenimentul iși propune sa aduca o alta imagine sarbatorii, deja tradiționale a zilelor municipiului Bacau, in Parcul Cancicov. Conceput ca un eveniment cadru, in jurul tematicii Oktoberfest, cunoscuta…

- Primaria Municipiului Bacau organizeaza in perioada 8-10 octombrie, Festivalul “Oktoberfest Moldovenesc”. Evenimentul iși propune sa aduca o alta imagine sarbatorii, deja tradiționale a zilelor municipiului Bacau, in Parcul Cancicov. Conceput ca un eveniment cadru, in jurul tematicii Oktoberfest, cunoscuta…