Acces Direct. Viorel a ajuns la capătul puterilor. Bărbatul este amenințat de fiul partenerei din altă căsătorie: "L-am trecut până la 24 de ani" / VIDEO Un barbat și-a cunoscut jumatatea in anii 2000. Acesta a mers in vizita la sora lui și acolo a cunoscut-o pe cea care avea sa ii devina concubina, iar asta pentru ca nu au facut acte și nici nu au mers in fața ofițerului de stare civila. Doamna venea cu un copil deja dintr-o alta relație. Ei bine, acest domn a plecat la munca in strainatate, a facut bani, a trimis in țara, iar dupa ani de zile acest lucru a iscat conflicte in familie. Acum, barbatul este foarte speriat de soția lui, pentru ca el crede ca aceasta il va pune pe fiul infractor sa il bata sau chiar sa il omoare. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un martor susține ca l-a vazut pe Florin, barbatul care a murit in bucataria fermei la care lucra. Barbatul era din ce in ce mai rau in ultimele zile și chiar ar fi spus ca se teme de patron și ca este nevoit sa ramana la stana, pentru ca altfel va fi batut.

- De-a lungul istoriei, mulți sportivi au incercat sa pacaleasca timpul prin diverse metode. Unul dintre cei mai disciplinați campioni de pe planeta este si va ramane Cristiano Ronaldo, doar ca timpul nici pe el nu il iarta. De la regimuri alimentare, odihna și antrenamente suplimentare, starul portughez…

- Problemele se țin lanț de Mira chiar și in vacanța. Dupa ce a fost implicata intr-un accident rutier, in urma cu doar cateva saptamani, acum, artista are de-a face cu un alt eveniment neplacut.

- Deși a parut ca vecinii le-au pus gand rau, mai ales dupa ce s-a facut o petiție pentru a parasi blocul, Andrei și Irina au mai multe probleme. Casnicia lor este departe de a fi una perfecta, iar barbatul cere divorțul de cateva luni, dar nu il obține.

- Vulpița de la Acces Direct l-a dat uitarii pe fostul sau partener de viața, Viorel, cu care are trei copii. Vedeta Antenei 1 și-a refacut viața romantica alaturi de un alt barbat, caruia i-a declarat dragostea public. Nu mai exista niciun semn de intrebare; el este cel care i-a cucerit inima! Foto Cine…

- Oana vrea sa iși creasca fiul in varsta de 10 ani, dar spune ca tatal copilului nu este de acord ca el sa ramana la mama. Femeia este stabilita in Elveția de mai mulți ani și, deși instanța a stabilit domiciliul copilului la Oana, barbatul nu ar fi de acord.

- Valerica face acuzații grave la adresa celui de-al doilea soț, cu care are impreuna o fiica. Femeia susține ca partenerul a inșelat-o cu o tanara mai mica decat el cu 24 de ani, care era angajata unui magazin, iar mai apoi a devenit amanta.