Stiri pe aceeasi tema

- Un copil, in varsta de 12 ani, a fost umilit, sechestrat și batut cu bestialitate de mai mulți colegi. Baiatul a fost ținut in cușca animalelor, chiar in curtea școlii. Imaginile sunt șocante. Prin ce clipe de groaza a trecut elevul. Parinții fac acuzații grave, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Directorii unitaților de invațamant vor avea dispoziție un fond special prin care vor putea premia profesorii care fac „activitate suplimentara”, potrivit proiectului legii invațamantului preuniversitar, publicat de Ministerul Educației, dupa prezentarea in Guvern a draftului. Fondul este in valoare…

- O femeie, in varsta de 49 de ani, nu a fost lasata sa adopte un copil din cauza varstei. Nicoleta iși dorește foarte mult sa devina mama și a incercat de 8 ori, insa nu a adus un bebeluș pe lume. Care este povestea celor doi soți. Ce a marturisit femeia, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Intr-o școala din județul Mehedinți, un elev ii terorizeaza pe colegii lui, dar și pe profesori. Acesta sufera de mai multe probleme și este violent cu ceilalți copii in jurul sau. Un parinte a ales sa faca cunoscut acest caz dupa ce fiica lui a venit cu capul spart, apoi s-a varsat suc pe ea.

- Un elev de clasa a IX-a din Huedin, județul Cluj, ar fi fost batjocorit de colegii lui in timpul unei excursii cu școala, iar mama lui cauta sa-i faca dreptate. Femeia a apelat la echipa Acces Direct, dupa ce cazul fiului ei este a devenit deja cunoscut la nivel local, mai ales din cauza faptului ca…

- Zeci de mii de profesori au ieșit sambata pe strazile Lisabonei, intr-unul dintre cele mai mari proteste din Portugalia din ultimii ani, in timp ce guvernul socialist se confrunta cu un val de nemulțumire din cauza crizei legate de costul vieții, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Scolile se redeschid astazi dupa vacanta de iarna, pe fondul unei alerte epidemice de viroze respiratorii si gripa. Totusi, autoritatile din educatie si sanatate au emis o serie de masuri si recomandari menite sa previna transmiterea virusurilor respiratorii si fac apel la parinti sa nu trimita copiii…

- Andrei Popescu, arhitectul care a proiectat blocul turn de langa Dacia, dar și cofondatorul clasei de Arhitectura de la Liceul de Arte „Corneliu Baba” din Bistrița a trecut in veșnicie. Anunțul a fost facut de fiul acestuia, el insuși arhotect. Profesorii de la Liceul „Corneliu Baba” au transmis condoleanțe,…