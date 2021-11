Stiri pe aceeasi tema

- Crima odioasa de la Arad a indoliat o țara intreaga. Florin Crișan și-a ucis fara mila fiica vitrega și ulterior a incendiat-o pe un camp, langa un cimitir. Cristian Oancea, tatal biologic al fetiței, dar și mama lui, bunica paterna a Antoniei, sunt pur și simplu impietriți de durere. Iata cum a reacționat…

- Sora criminalului din Arad a vazut fugitiv detalii despre crima odioasa la televizor, așa ca a decis sa mearga in apartamentul groazei pentru a vedea daca este vorba sau nu despre micuța Antonia. Sora lui Florin Crișan a coborat din bloc și a mers la poliție, pentru a-și denunța fratele. Ulterior, Sabrina…

- Informație bomba in cazul crimei odioase de la Arad! Unchiul lui Florin Crișan, criminalul in varsta de 23 de ani, a recunoscut și a dat o declarație conform careia a inceput sa spuna ca, de fapt, cea care a facut prima plangere la poliție in cazul morții Antoniei este o persoana care vine chiar din…

- Ionuț, unul dintre foștii iubiți ai Sabrinei, a facut declarații de-a dreptul cutremuratoare, in exclusivitate, la Acces Direct. Barbatul a locuit o perioada buna in Franța alaturi de Sabrina și de copiii sai, Oscar și Antonia. Tanarul a marturisit ca se atașase de cei doi copii și ca este șocat de…

- Avem noi imagini cu criminalul din Arad. Ucigașul a fost surprins de camerele de supraveghere din zona in timp ce s-a intors acasa cu geamantanul gol, dupa ce a ucis-o și mai apoi a incendiat-o pe micuța Antonia, pe un camp de langa un cimitir. Fetița de doar patru anișori, care fusese diagnosticata…

- Crima odioasa din Arad a facut ravagii in toata țara! Apropiații familiei au marturisit ca nu s-au așteptat nicio secunda ca Florin Crișan sa ajunga sa recurga la un astfel de gest. Irina Iulia, matușa fetiței ucise și incendiate la Arad, se afla acum in stare de șoc. Iata ce declarații a facut femeia,…

- Parinții Antoniei au trait o frumoasa poveste de dragoste, iar mama ei, Sabrina, a decis sa se mute alaturi de tatal biologic al fetei in Olanda, pentru o noua viața. Lucrurile nu au mers ca pe roate și a ieșit la iveala faptul ca Antonia a suferit arsuri destul de grave, din cauza neatenției mamei…

- Alte noi detalii ies la iveala legate de crima șocanta din Arad. Se pare ca ucigașul care a omorat-o pe Antonia, fetița de cinci ani in casa, l-a luat pe baiețelul de trei ani cu el atunci cand i-a dus trupul minorei pe camp. Fratele mai mic al acesteia nu a vazut scena incendierii.