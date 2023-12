Stiri pe aceeasi tema

- Mitica din Iași a fost ucis in casa lui Gheorghe Copcea, in fața altor oameni care se aflau la fața locului in acel moment. Dupa ce a auzit acuzațiile fiului victimei, barbatul a rracționat și a facut declarații despre ce s-a intamplat in acel moment și cine l-ar fi ucis pe Mitica.

- Iulia vrea sa faca pace cu familia soțului ei. Copiii barbatului nu o lasa sa se atinga de moștenire, deoarece casatoria lor este pusa sub semnul intrebarii. Divorțul de prima soție nu a fost legalizat și in Romania, astfel ca procedura de obținere a banilor este tot mai dificila.

- Nuțu, pe numele sau real, Curic Ioan este de negasit de doi ani. Barbatul lucra la o stana de oi și ar fi ținut captiv de patronul sau, astfel ca nu ar mai avea acces la familia sa. Fratele și cumnata sa il cauta cu disperare, dar nu mai știu nimic despre el.

- Regizorul Cristian Mungiu a lansat la Iași, orașul copilariei sale, biografia bunicii sale Tania Ionașcu din Basarabia, care a trait drama razboiului și a dezradacinarii. Amintirile bunicii au fost povestite nepotului și consemnate ca atare.

- De ani buni, zeci de ciufi de padure vin odata cu toamna in dealul Copoului din Iasi. Pasarile si-au facut adapost in salcia din curtea Casei de Asigurari de Sanatate. Familia s-a marit de la un an la altul si are acum nu mai putin de 80 de membri.

- Judecatorul de drepturi și libertați de la Tribunalul Vaslui care a judecat propunerea arestarii preventive a șefului CJ Vaslui Dumitru Buzatu, Catalin Constantin Craciun, demonteaza integral toate susținerile demnitarului dar și pe cele ale apararii acestuia și puncteaza ca doar cea mai severa dintre…

- O femeie in varsta de 30 de ani risca sa-și piarda copilul aflat in grija unui asistent maternal Cristina nu este primita incasa parinților impreuna cu fiul ei și iși dorește o rezolvare a situației.