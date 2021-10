Stiri pe aceeasi tema

- Dupa scandalul monstruos izbucnit intre cei doi soți, Tzanca Uraganu a scos la iveala detalii mai puțin știute despre soția lui din acte, Madalina Miu. Manelistul o considera pe aceasta o criminala și spune ca bruneta și-ar fi lasat fiica sa moara, iar mai apoi a trecut peste acest eveniment tragic…

- Tzanca Uraganu, pus la zid de catre soția lui din acte! In plin scandal cu celebrul manelist, Madalina Miu a scos armele la inaintare și a dezvaluit ca a fost injunghiata in picior chiar de catre partenerul sau de viața. Iata cum se apara Tzanca Uraganu și ce are de spus despre incidentul care a avut…

- Un scandal de proporții a izbucnit in lumea manelelor! Madalina Miu și Tzanca Uraganu au ajuns la cuțite, la propriu! Cei doi s-au iubit, s-au casatorit legal, insa, de cand s-au mutat impreuna, lucrurile au luat o intorsatura la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Bruneta a facut acuzații șocante, la…

- Este numarul 1 in trending și face furori cu vocea sa, insa pe plan sentimental Tzanca Uraganu se afla intr-un adevarat triunghi amoros. In timp ce celebrul manelist se afișeaza pe la tot felul de evenimente cu logodnica lui, Alina Marymar, inca soția lui, Madalina Miu, da adevarul pe fața și povestește…

- Sapte persoane au fost ranite, dintre care cinci copii, intr-un accident rutier produs luni dimineata pe DN 73, in localitatea argeseana Mihaesti, in cazul unei fete de 12 ani fiind declarat ulterior decesul. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, un autoturism a intrat in coliziune…

- Strabunica gemenilor morți in Ploiești face dezvaluiri cutremuratoare despre mama micuților, și o acuza pe Alina, prietena Andreei, ca ar fi neglijat copiii, deși se afla in aceeași camera cu ei in momentul incidentului. Femeia sufera cumplit, ea fiind alaturi de cei mici o buna parte din viața lor.

- Veronica are de tras multe ponoase dupa relația avuta cu Constantin, barbatul alaturi de care a crezut ca iși va petrece ultimele zile din viața. Dupa ce s-au iubit luni bune, cei doi au ajuns la cuțite, barbatul, care i-a furat și toata agoniseala din ultimii 16 ani, o și amenința acum cu moartea.

- A trecut o luna de la moartea lui Florin Condurațeanu, insa fiica lui Vadim Tudor face declarații cutremuratoare și spune ca sora ei a visat ca jurnalistul a decedat. Totul s-a intamplat chiar in ziua in care Nea Țuțu a plecat dintre noi.