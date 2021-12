Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Dumitru Alaiba, a venit cu un comentariu, in urma acuzațiilor aduse de catre candidata la șefia Primariei Balți, Marina Tauber, care a ajuns in turul doi de scrutin, transmite Noi.md cu referire la agora.md. Dupa ce candidata Partidului „Șor” a spus…

- Catalin Maruța a avut o prima reacție dupa ce Bianca Dragușanu a dezvaluit ca e suparata și dezamagita pentru felul in care a tratat-o in emisiunea lui, pentru subiectele pe care le-a abordat, intrebarile pe care i le-a pus. Prezentatorul de la Pro TV a facut scurte declarații, prefera sa pastreze discreția.…

- Monalisa iși acuza sora de neglijența. Tanara s-ar ocupa cu prostituția, conform spuselor surorii sale și și-ar lasa copilul de doar doi ani cu o bona care l-ar fi lovit cu bestialitate. Sora Monalisei a negat vehement toate acuzațiile pe care sora ei i le-a adus, spunand ca Monalisa dorește sa ii ia…

- Vanzatoarea acuzata ca i-a smuls parul Manuelei a rupt tacerea! Tanara mamica a marturisit ca a fost batuta cu bestialitate de catre vanzatoare, atunci cand a mers la magazinul din sat pentru a-și plati facturile. Ei bine, vanzatoarea a demontat toate acuzațiile pe care i le-a adus Manuela, spunand…

- nalta Curte de Casatie si Justitie a fixat pentru 15 decembrie primul termen la care va lua in discutie acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat de fostul ministru al Energiei din Guvernul condus de Dacian Ciolos, Victor Grigorescu, cu procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie…

- Andreea Pirui ar fi fost prinsa drogata cand conducea, in centrul Zalaului, dar vedeta TV neaga acuzația. Iata ce a declarat aceasta in emisiunea Acces Direct de la Antena 1 in apararea ei.

- Cristina Cioran a devenit mama pe data de 18 iulie, cand a nascut prematur o fetița. In prezent, atat vedeta tv, cat și micuța sunt ok și petrec mult timp impreuna. Cristina Cioran a trecut, se pare, cu bine peste momentele de cumpana pe care le-a avut, dupa ce a nascut prematur, in a 29-a […] The post…

- Jador și Ella au format unul dintre cele mai frumoase cupluri din lumea mondena, insa povestea lor de dragoste s-a terminat destul de repede. Cei doi au avut parte de multe peripeții atunci cand formau un cuplu, dar și certuri de-a lungul timpului! Iata ce declarații in exclusivitate a facut frumoasa…