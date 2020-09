Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi frați de 1 an și jumatate și 3 ani din localitatea Coarnele Caprei, județul Iași, au murit dupa ce au inhalat otrava pentru sobolani si soareci, pusa in camera lor chiar daca catre mama, spun anchetatorii.

- Iubeste cu tot sufletul si iarta, obisnuia sa spuna unul dintre cei mai importanti duhovnici ai Romaniei. Parintele Arsenie Papacioc avea pentru toti cei care il cautau indemnuri si vorbe bune.

- O familie si pierdut intr-o singura zi ambii copii. Cei doi frati in varsta de un an si jumatate si trei ani, au murit dupa ce au mancat struguri din propria curte stropiti cu insecticid. Mama lor a trait clipe cumplite atunci cand si-a privit copiii murind in timp ce astepta ambulanta. Tragedia…

- Femeia de 51 de ani suferea de mai multe boli. Aceasta avea probleme cardiace, diabet dar si o boala autoimuna. Femeii i s-a facut rau si un echipaj medical a ajuns la fata locului, aceasta insa a decedat. Inainte de a muri a tusit, asa ca cei de pe salvare, care au constatat decesul au spus…

- Doi frați, in varsta de opt, respectiv zece ani, și-au pierdut viețile dupa ce au intrat in raul Nistru, fara sa știe sa inoate. Totul s-a petrecut sub ochii mamei lor, care iși ingrijea bebelușul de patru luni.

- Caz incredibil in Satu Mare! Un bebelus abia nascut a fost abandonat, joi, in toaleta unei benzinarii din oras. Medicii au intervenit la fata locului si au transportat-o de urgenta pe micuța la...

- Raspunsul fostei prezentatoare a fost unul destul de ferm, si acela ca familia este completa. Simona Gherghe a mai precizat ca s-a chinuit foarte tare ca sa ramana insarcinata, a fost la un pas sa apeleze de fertilizarea in vitro. „Nu! Suntem in formula completa! Prima oara am ramas insarcinata…

- Nu pune geana pe geana de doua zile și sta doar cu frica in san. O femeie e ingrijorata de fiica sa, o tanara de doar 22 de ani, batuta și sechestrata de iubit. Mai mult de atat, barbatul ar fi agresat-o grav pe femeie dupa ce a incercat sa fuga din teroare.