Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat spune ca a fost casatorit doar cațiva ani cu o fata pe care a cunoscut-o la facultate, ea fiind din Republica Moldova. S-au casatorit, au facut și un copil, iar ea a dobandit și cetațenie. Cu trecerea timpului, nu s-au mai ințeles, așa ca au ajuns la divorț. Barbatul spune ca, dupa divorț,…

- Razboiul din Ucraina este tot mai aproape, iar țara noastra risca sa ramana fara gaze naturale și energie electrica in aceasta iarna. Declaratia a fost facuta de Maia Sandu de la tribuna Parlamentului de la Bucuresti.

- Reparația liftului a starnit o revolta intr-un bloc din Galați, asta dupa ce e doamna Maria risca sa ramana fara pensie. Femeia nu iși dorește sa plateasca aproximativ suma de 1.000 de lei, pe motiv ca nu folosește liftul deoarece locuiește la etajul 1. Iata ce a marturisit doamna Maria in exclusivitate…

- Spitalul Floreasca a primit in lunile august și septembrie, doar pentru energie electrica, facturi in valoare de 420.000 de lei.Anul trecut in aceeași perioada facturile pentru energie electrica a fost de 310.000 de lei, spun reprezentanții spitalului.80% din bugetul unui spital se duce pe salariile…

- Un oraș din Hunedoara risca sa ramana fara caldura la iarna: Primaria nu are bani sa achite 50% din pretul final de productie al energiei termice Un oraș din Hunedoara risca sa ramana fara caldura la iarna: Primaria nu are bani sa achite 50% din pretul final de productie al energiei termice Deoarece…

- Peste 450.000 de permise de conducere vor expira in perioada decembrie – februarie. Ministerul Afacerilor Interne a transmis un mesaj șoferilor care se afla in aceasta situație. MAI atrage atenția celor care au permisul de conducere emis in perioada decembrie 2012 – februarie 2013 ca documentul va expira,…

- Vicențiu și soția lui au impreuna șase copii, iar cei doi risca sa ramana fara locuința primita o moștenire de la mama barbatului. Dupa trei ani cel care i-a dat cheile apartamentului il obliga pe acesta sa paraseasca apartamentul. Barbatul susține ca tatal sau i-a spus adevarul și ca mama lui cu care…

- Asociația care reprezinta puburile și industria berarilor din Marea Britanie a cerut, marți, guvernului sa elaboreze de urgența un pachet de ajutor care sa ajute localurile sa ramana deschise in contextul creșterii astronomice a prețului la energie, relateaza Reuters. Autoritatea britanica de reglementare…