- Alexandru Arșinel se afla internat in spital de mai multe zile, asta deoarece actorul a suferit o operație pe inima. Acesta va mai sta in unitatea medicala și in urmatoarea perioada. Care e starea sa de sanatate in aceste momente.

- Ilie Nastase a fost infectat cu noul coronavirus, iar acesta se afla internat la Spitalul Matei Balș din Capitala. Soția lui, Ioana Simion, a oferit noi detalii despre starea lui de sanatate. Ea a marturisit ca fostul tenismen e bine și urmeaza sa fie externat in curand.

- Catinca Roman trece prin momente grele și a oferit detalii despre starea de sanatate a mamei sale. Mioara a fost diagnosticata cu Parkinson, dar sufera de sindrom parkinsonian și a primit un tratament greșit. Aceasta a aflat dupa ce a fost consultata de un medic psihiatru. Momentan, femeia este internata…

- Un incendiu de proporții a avut loc in aceasta dimineața la secția Covid a Spitalului de Boli Infecțioase din Ploiești. In urma evenimentului neplacut, doua persoane au decedat, iar o asistenta care incerca sa salveze viața pacienților ramași captivi in saloanele cuprinse de flacari s-a ales cu numeroase…

- ,,Degeaba urlati prin telefon la mine (sau asistenta), sa va dau un tratament mai bun, ca sunteti in dureri, nu am ce sa va dau. Nu exista tratament specific pentru Covid, exista doar PREVENTIE! Daca nu faceti ceva sa preveniti aceasta boala sau complicatiile ei, nu aveti dreptul sa va revoltati impotriva…

- Clipe de coșmar pentru Gabriela Cristea, Tavi Clonda și cele doua fetițe ale lor. Toata familia Gabrielei Cristea, infectata cu covid Toata familia s-a infectat cu virusul care provoaca covid. Prima a fost Gabriela Cristea, iar la cateva zile a urmat Tavi, apoi fetele. Cei patru se simt bine acum, insa…

- Ieri, Alina Eremia anunța ca a fost depistata pozitiv cu COVID-19, iar azi fratele ei face același anunț. La randul sau, Mircea Eremia a contractat virusul, dar se simte destul de bine și a acordat un interviu in exclusivitae pentru Antena Stars. Artistul a vorbit atat despre starea de sanatate a surorii…

- Fostul mare fotbalist Pele (80 de ani) le-a multumit tuturor celor care i-au transmis mesaje de sustinere dupa ce a fost internat in spital. Brazilianul a precizat ca a iesit de la terapie intensiva si ca pe zi ce trece este tot mai fericit. Pele a fost operat saptamana trecuta pentru o tumora la colon.…