Au trecut șașe ani de cand Aurelian Preda, insa se pare ca in urma sa nu a lasat doar suferința și durere, ci și o serie de datorii cu care fiica sa se confrunta acum. Iata cați bani trebuie sa achite Anamaria Preda in fiecare luna catre banca, dar și motivul pentru care a fost chemata in Instanța de curand. Declarații exclusive la Acces Direct!