- Scandalul dintre PNL și USR ia amploare la Iași. Primarul ales Mihai Chirica o amenința cu instanța pe Cosette Chichirau, pe care o acuza ca „nu a facut nimic” in ultimii patru ani in Parlament. „Mințiți in continuare despre 'vilele' mele, care nu exista”, ii transmite edilul deputatei USR.

- Tataru a spus ca minorul are parte de tot ceea ce inseamna tratament de specialitate si autoritatile sunt dispuse sa asigure inclusiv o alta terapie daca este nevoie. Care e starea de sanatate a copilului internat la Spitalul Victor Gomoiu din Capitala “O sa ma interesez astazi. Am inteles…

- Bataie ca-n filme intr-o comuna din Ialomița! Doi tineri indragostiți susțin ca au fost batuți cu bestialitate de vecini, cu pietre și bate. La randul lui, in urma cu un an, tatal fetei a fost desfigurat de aceeași indivizi. Detalii infioratoare!

- „Cred ca sunt putin nazala. Cred ca e ceva cum ambrozia, cred ca e in floare acum. Nu pot dormi noptile, nu pot respira, nu pot face nimic. Probabil ca stiti unii dintre dumneavoastra e nenorocire. Daca ai o rinita alergica si alergie la ambrozie sau la orice altceva esti nenorocit”, a spus Mirela…

- Numarul persoanelor care au beneficiat de indemnizatii pentru cresterea copilului a fost in luna iulie de 180.998, mai putin cu 4% fata de iunie, cand 188.514 persoane au primit acest ajutor social. Indemnizatiile pentru cresterea copilului platite in luna iulie 2020 au insumat 397,77 milioane de lei,…

- Moartea unui bebelus de zece luni a salvat viata unui baiat de 14 ani, din Iasi. Adolescentul a primit rinichii micutului si ar putea, astfel, scapa de o boala care l-a obligat sa faca dializa inca de cand era in clasa a I-a.