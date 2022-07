Stiri pe aceeasi tema

- DEMERS…. Daca de cele mai multe ori cazurile din Vaslui pe care Acces Direct le pescuiește din noianul de evenimente locale sunt tratate intr-o nota mustind de ironii și ridicol pentru un județ intreg, iata ca subiectul uciderii tanarului de 28 de ani din satul Trohan, comuna Garceni, i-a facut pana…

- O femeie in varsta de 45 de ani, din Brașov, a ajuns la spital, in aceasta dupa-amiaza, in urma unui accident rutier care a avut loc pe Centura de Nord a Craiovei. Potrivit IPJ Dolj, un autoturism condus de o femeie de 45 de ani, din Brașov, pe DN 65 F ar fi intrat in coliziune cu un camion condus…

- O femeie a ajuns la spital in urma unui grav accident care a avut loc in aceasta dimineața in comuna Șcheia. In accident au fost implicate patru autovehicule, unul dintre acestea rasturnandu-se in urma impactului. La fața locului au intervenit pompierii militari ai Detașamentului Suceava cu modulul…

- O femeie, de 33 de ani, si copilul ei, de 7 ani, au ajuns, joi, la spital, dupa ce au fost accidentati pe trecerea de pietoni, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean Galati. Potrivit sursei citate, politistii rutieri au fost anuntati prin 112 ca pe strada Traian, din municipiul Galati, s-a produs…

- Polițiștii Biroului Rutier Ramnicu Valcea au intervenit astazi la un eveniment rutier soldat cu ranirea unei persoane. Din primele verificari efectuate se pare ca ar fi vorba de un barbat de 50 de ani, din municipiul Ramnicu Valcea, care in timp ce conducea un auto pe strada Republicii din Ramnicu Valcea…

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața pe strada Varga Catalina din municipiul Dej. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Dej cu o autospeciala cu modul de descarcerare, o ambulanța, dar și polițiștii. ”In accident a fost implicat…

- Trei echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, cu 2 autospeciale de stingere și 1 ambulanța SMURD, intervin, in cooperare cu SVSU Tataranu, pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o gospodarie din satul Bordeasca Noua. La sosirea pompierilor la locul intervenției, incendiul se manifesta…

- Un videoclip emoționant s-a viralizat pe rețelele sociale. Doi tineri ucraineni au fost filmați in timpul primului lor dans ca soț și soție. Oxana și-a pierdut ambele picioare cand o mina ruseasca a explodat sub ea.