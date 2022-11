Stiri pe aceeasi tema

- Monica este mama acuzata de soacra și de soț ca a parasit domiciliul conjugal cu fetița de 8 luni a cuplului, pe care o ține cu ea intr-un container. Bunica micuței a spus ca femeia a provocat mai multe conflicte in familie și l-ar fi facut pe fiul ei s-o loveasca, iar in cele din urma l-a parasit și…

- Dupa ce proprietarii unui bar din mediul rural au apelat la echipa Acces Direct pentru a scapa de acuzațiile care le-au fost aduse de un consatean, victima scandalului iscat in respectiva carciuma a dat replica. Individul despre care Alexandra și familia ei au spus ca s-a taiat singur, dupa ce a inceput…

- Doamna Maria, in varsta de 56 de ani, trece prin momente cumplite, iar femeia susține ca a fost batuta de fiul și iubita lui. Doamna Maria a divorțat de fostul ei soț dupa 30 de ani de relație, din motiv ca acesta o batea și consuma bauturi alcoolice.

- Mihaela a facut acuzații grave la adresa medicilor care au asistat-o la naștere. Fetița ei a murit la șase saptamani de la naștere, iar femeia ii acuza pe medici de malpraxis și susține ca decesul s-a produs din cauza unei practici periculoase la care au apelat. Intreaga situație este un șir de nereguli…

- Mamica Adriana ar fi trait calvarul vieții ei dupa ce ar fi fost pacalita și tradata de cea mai buna prietena. Femeia susține ca aceasta ar fi obligat-o sa iși vanda trupul peste hotare. Fratele iubitului tinerei ar fi gasit-o și ar fi scapat-o din mainile proxeneților, dar coșmarul nu s-ar fi terminat…

- A fost o zi plina de fericire pentru tata Ion, dupa ce fiica lui, Alexandra s-a intors acasa. Barbatul se poate bucura acum ca are, din nou, sub același acoperiș, toți copiii. Dorința fiicei lui Nea Ion a fost intotdeauna, litera de lege. Așa ca acesta nu a stat pe ganduri la strigatul Alexandrei, care…

- Va intrebați ce mai face Vulpița de la Acces Direct dupa ce a disparut de la TV? Ei bine, nu sta deloc degeaba, dar n-a uitat nici de contul de Instagram. Veronica a postat, recent, o imagine in care era alaturi de Viorel și fetița sa. Cum arata acum familia Stegaru.