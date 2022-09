Stiri pe aceeasi tema

- Șoferița beata care a omorat patru muncitori in Iași risca sa primeasca ani grei de inchisoare. Tanara a avut discernamant atunci cand a produs accidentul. Acesta mergea cu 150km/h și nu a putut evita impactul. Iata ce declarații șocante a facut șoferița din Iași!

- Accidentul teribil din luna iunie, in care o șoferița beata din Iași a omorat patru muncitori, a șocat toata țara. In noaptea de 16 spre 17 iunie, patru muncitori au murit dupa ce au fost loviți in plin de femeie. Un cazan cu smoala, aflat in masina acestora, s-a rasturnat peste victime la impact.Femeia…

- Comunitatea negruzzista isi exprima tristetea profunda pentru disparitia neasteptata si dureroasa a doamnei profesor Carmen Petrus, se arata pe pagina de Facebook a colegiului iesean. Director al Colegiului in perioada 1998-2001, profesor eminent si specialist de exceptie, pasionata de universul stiintific,…

- Daniela este o mama disperata. In doar o clipa, viața copilului ei a devenit un lung șir de suferințe. I s-a spus ca a cazut la școala și ca nu se mai mișca. Totul s-a intamplat in interiorul unitații de invațamant, insa nimeni nu a fost deocamdata tras la raspundere. Familia copilului cere dreptate.

- Alina iși dorește sa le ia pe fete din Italia de la tatal lor și sa locuiasca cu ele in Romania. Aceasta are nevoie de un loc de munca, dar și de o locuința pentru a putea caștiga in instanța. O vecina ii face acuzații grave Alinei și susține ca aceasta a fugit cu un alt barbat și a parasit fetițele.

- Accidentul cu patru morți din Iași a șocat pe toata lumea, mai ales pentru ca Adina Iuliana Ghervase s-a urcat la volan, dupa ce a consumat batuturi alcoolice. Interpreta Biatrice Duca este devastata de durere și cere sa se faca dreptate, dupa ce soțul ei a fost ucis de șoferița beata. Ce a marturisit…

- Un accident cumplit s-a petrecut in Iași in urma cu doar cateva zile. Patru persoane și-au pierdut viața, iar alte trei au ajuns in stare grava la spital, dupa ce o femeie aflata in stare de ebrietate și care conducea cu viteza, a intrat din plin in aceștia. ,,Unul dintre aceștia se afla internat la…

- Cunoscuta interpreta de muzica populara de la noi din țara, Biatrice Duca, este soția uneia dintre victimele carnagiului de la Iași. Dupa ce și-a pierdut soțul, femeia este devastata de durere. Cei doi au impreuna o fiica. Adolescenta a ramas acum fara tata. Iata ce mesaj a transmis artista!