- Maria și Mircea spun ca ancheta in cazul morții fiului lor bate pasul pe loc, pentru ca șeful poliției de acolo l-ar proteja pe principalul suspect. Timotei ar fi fost lovit de fratele patronului, dupa ce s-ar fi certat de la bani.

- Elena este mama a trei baieți, dar cu doi dintre ei are o relație dificila, asta pentru ca ar fi facut tot posibilul sa o alunge din propria casa. Femeia este disperata și spune ca nu a lasat-o inima sa le spuna sa plece din locuința.

- Marcela susține ca tatal sau a vandut moștenirea ei și a fratelui unui nepot, fara ca macar sa anunțe familia. Barbatul ar fi fost pacalit de acesta, iar dupa ce au fost gata actele, a plecat din țara, spre disperarea Marcelei, care iși vrea inapoi moștenirea.

- Soțul Florentinei a ramas și fara bani, lucru de care s-au ocupat o parte din angajații lui Ștefan Godei. Femeia spune ca pentru cateva luni, nu a știut ce s-a intamplat cu soțul ei, dupa ce ar fi fost sunata de un angajat, care i-a spus ca barbatul nu mai vrea sa vorbeasca cu familia.

- Premierul olandez, Mark Rutte, a anuntat vineri demisia guvernului sau de coalitie, evocand diferenduri „insurmontabile” dupa negocierile aprinse dintre cele patru partide la putere cu privire la politica de primire a refugiatilor. Marul discordiei dintre cele patru partide din coaliția de guvernare…

- In urma cu o zi, unchiul Nicu spunea ca iși dorește sa afle unde este Alina, una dintre nepoatele sale, pentru a putea imparți averea lasata de mama celor patru copii. Maria, cumnata acesteia, spune ca este vorba despre doi frați, Georgica și Mihaela, iar Alina este doar o invenție.

- Potrivit ANI, Tudor Hubati s ar fi aflat "in stare de incompatibilitate incepand cu data de 07 noiembrie 2017, intrucat detine si exercita simultan atat functia de consilier local cat si cea de director general adjunct in cadrul unei regii autonome aflate sub autoritatea consiliului judetean, incalcand…

- Grigore Comanescu a trecut la cele vesnice in data de 11 aprilie 2023 Mostenitoarele sunt Vasilica Comanescu, Anca Verona Serban Comanescu si Aurora Elena Crusoveanu Din cele trei mostenitoare, sotia lui Comanescu a ramas la carma firmelor Somaco Construct SRL va fi administrata de catre Iurin Pancencu,…