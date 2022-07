“Acceptă răspunderea!” Catastrofa de la Fukushima, condamnări la despăgubiri record Un tribunal din Tokyo a condamnat miercuri patru fosti membri ai conducerii companiei de electricitate Tepco la plata unor despagubiri de 13.000 miliarde de yeni (95 miliarde de euro) pentru ca nu au luat masurile necesare care ar fi impiedicat accidentul produs la centrala nucleara de la Fukushima in 2011. Judecatorul a constatat ca „simțul […] The post “Accepta raspunderea!” Catastrofa de la Fukushima, condamnari la despagubiri record first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

