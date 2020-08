Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației propune mai puține ore la fizica, chimie si biologie in școli, pentru elevii de gimnaziu. In acest context, Academia Romana considera ca diminuarea numarului de ore de stiinte, inclusa in cele patru variante ale planului cadru pentru invatamantul gimnazial, compromite competitivitatea…

- Conform noului proiect de plan-cadru la care lucreaza specialiștii de la Ministerul Educației de la clasa pregatitoare pana la clasa a IV-a vor disparea mai multe ore din program, noteaza site-ul Edupedu.Astfel, copiii care intra in clasa pregatitoare vor avea cu o ora mai puțin pe saptamana fața de…

- Rezultatele la examenul de la titularizare 2020, care a avut loc, miercuri, 29 iulie, nu vor fi anonimizate, au precizat reprezentanții Ministerului Educației pentru Edupedu.ro.Aceasta decizie a fost luata de catre Ministerul Educației din mai multe considerente.Astfel, in funcție de rezultatele obținute,…

- Colegiul National „Elena Cuza“ a reusit anul acesta sa aiba un trio de excelenta la bacalaureat. Sunt trei fete, dintre care doua vor sa opteze pentru Medicina si una pentru Academia de Politie. Una dintre elevele de 10 de la Colegiul National „Elena Cuza“ din Craiova este Gabriela Toba. Ea sustine…

- "In septembrie e prevazut ca totul decurge normal. Nu sunt prevazute masuri in acest moment", a declarat Raed Arafat la, Digi24.ro, cu privire la reluarea cursurilor in toamna. Din cauza pandemiei de coronavirus, in semestrul doi, elevii au invatat online. Ministrul Educatiei, Monica Anisie,…

- Hai, ca ne mai dezmorțim un pic! Activitațile sportive, respectiv antrenamentele sau participarea la competiții oficiale, in cadrul cluburilor sportive școlare și al liceelor cu program sportiv, pot fi reluate, a anunța Ministerul Tineretului și Sportului (MTS). Anunțul a fost facut dupa o intalnire…

- Ministerul Educației a decis sa nu mai afișeze rezultatele la Evaluare Naționala și Bacalaureat cu numele elevilor, ci cu un cod unic. Masura a fost luata pentru a pastra confidențialitatea datelor cu caracter personal. Pentru prima data in istoria examenelor de Bacalaureat și Evaluare Naționala, numele…

- A fost aprobat calendarul pentru admiterea la liceu/ Inscrierile incep pe 2 iulie, repartizarea computerizata are loc pe 10 iulie in Social / on 26/05/2020 at 10:13 / Calendarul actualizat al organizarii și desfașurarii admiterii in invațamantul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 a fost…