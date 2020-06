Abuzurile din câmpurile de căpșuni spaniole: “Într-o zi, stând acolo aplecată la căpșuni, vine și mă apucă așa de fund cu amândouă mâinile” Jurnaliștii Elena Stancu și Cosmin Bumbuț au petrecut o luna in campurile din Palos de la Frontera, provincia Huelva, de unde au plecat la inceputul lui martie, inainte ca granițele sa se inchida din cauza pandemiei. Acest articol este al treilea dintr-o serie despre romanii care lucreaza la capșuni in sudul Spaniei. Seria celor doi jurnaliști este o istorie a lumii din campurile de capșuni și a condițiilor in care lucreaza ei in sudul Spaniei, de la inceputul anilor 2000 și pana azi. La inceputul anilor 2000, cand au venit in Spania primii romani, muncitorii erau tratați ca “intr-un targ de animale”.“(Agricultura)… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

