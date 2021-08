Abuzurile ApaVital! Au furat apometrul general din curtea unui ieșean și l-au somat să vină la sediu să îl cumpere Reclamațiile impotriva practicilor ApaVital nu mai contenesc la Iași. Mare parte dintre plangeri fac referire la notele umflate de plata, la “pierderi” de apa de zeci sau sute de metri cubi pe luna, dar sunt și alte reclamații care ies din tipare. Un ieșean a cumparat o proprietate la marginea Iașului și a solicitat schimbarea titularului de contract. Ce au ințeles angajații ApaVital și care a fost reacția acestora, intrece orice inchipuire Ieșeanul Alexandru Iacobuța a cumparat in cursul acestui an un imobil in comuna Holboca și a inceput demersurile pentru schimbarea titularului de contract… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

