Consiliul Județean Alba, Primaria Orașului Abrud și Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba, organizeaza in cadrul Zilelor Orașului Abrud, cea de-a III-a ediție a Galei Premiilor Bibliotecii, un proiect cultural județean anual, destinat valorificarii și recunoașterii activitaților de colaborare și parteneriat dintre biblioteca și mediul extern. In cadrul galei se vor acorda premii și diplome tuturor celor ce s-au implicat in desfașurarea proiectelor culturale derulate in anul 2021, și anume: unitați administrative teritoriale, ONG-uri, instituții publice, instituții de cultura, unitați de invațamant,…