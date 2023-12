Abonamente exclusiv în format digital In continuarea procesului de digitalizare, incepand cu data de 1 ianuarie 2024, CFR Calatori va emite abonamentele saptamanale si lunare, exclusiv in format digital, fie tip “Card de Transport”, fie sub forma de cod QR dinamic. Abonamentele in format digital se vor putea achizitiona de la casele de bilete și de la automatele de bilete ale CFR Calatori – pe card de transport sau prin aplicația descarcabila – sub forma de cod QR dinamic asociat unui telefon mobil. Ulterior, abonamentele pe card de transport vor putea fi incarcate și online, nemaifiind necesara prezenta pasagerilor la casele de… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CFR Calatori va emite, de la 1 ianuarie 2024, abonamentele saptamanale si lunare exclusiv in format digital fie tip „Card de Transport”, fie sub forma de cod QR dinamic. „In continuarea procesului de digitalizare, incepand cu data de 1 ianuarie 2024, CFR Calatori va emite abonamentele saptamanale si…

- "In continuarea procesului de digitalizare, incepand cu data de 1 ianuarie 2024, CFR Calatori va emite abonamentele saptamanale si lunare, exclusiv in format digital, fie tip “Card de Transport”, fie sub forma de cod QR dinamic", a anunțat, joi, compania, intr-un comunicat de presa.Potrivit sursei citate,…

- ”In continuarea procesului de digitalizare, incepand cu data de 1 ianuarie 2024, CFR Calatori va emite abonamentele saptamanale si lunare, exclusiv in format digital, fie tip «Card de Transport», fie sub forma de cod QR dinamic”, anunta, joi, compania CFR Calatori. Astfel, abonamentele in format digital…

- Operatorul feroviar de stat CFR Calatori vinde bilete la toate trenurile, inclusiv la cele anulate. Și, dupa ce este oficial ca trenul este anulat, primești mesaj pe telefon ca trenul tau pleaca din stație și, apoi, ca te apropii de destinație. Citește și: Se circula pe noul pod de la Dambovicioara…

- Astazi, data de 23.11.2023, Primaria Municipiului Ramnicu Sarat anunta deschiderea procedurii de transparenta decizionala a procesului de elaborare a proiectului urmatorului act normativ: PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea inființarii unui nou traseu de transport public local de persoane pe raza…

- Dinamo va da piept intr-un nou episod cu marii rivali de la FCSB. Suporterii vor avea parte de o surpriza din partea jucatorilor, care vor fi la casele de bilete vineri și sambata. Derby-ul FCSB - Dinamo va avea loc duminica, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Prima Sport 1, Orange…

- Miercuri n-o sa puteți rezerva bilete la CFR Miercuri n-o sa puteți rezerva intre 0:00 si 12:00, mai precis. CFR spune ca aceasta este din cauza realizarea unor lucrari complexe de mentenanta. „CFR Calatori informeaza ca, in data de 4 octombrie 2023, in intervalul orar 0:00 si 12:00, pentru realizarea…

- Firma Spatyard Boats SRL a fost infiintata in anul 2019, iar adresa sediului social este in municipiul Galati. Primaria Tulcea, ca autoritate contractanta, a atribuit contractul "Ambarcatiune transport calatori in cadrul proiectului laquo;Facilitati de acces intre zona pescareasca din suburbia Tudor…