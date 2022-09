Poliția din Londra și-a avertizat agenții ca publicul are dreptul de a manifesta impotriva monarhiei, dupa ce un videoclip viral a aratat polițiști escortand un protestatar și arestari in restul Marii Britanii, dupa moartea reginei Elisabeta a II-a. Moartea monarhului de 96 de ani, extrem de popular, a declanșat un val de emoție, cu omagii […] The post „Aboliți monarhia și feudalismul”. Arestari in Marea Britanie / Poliția, de partea republicanilor? „Au dreptul sa protesteze impotriva monarhiei” - VIDEO first appeared on Ziarul National .